Аномальна спека дісталася України: як допомогти організму швидко охолодитися
Нині сховатися від аномальної спеки практично неможливо: важко дихати і на вулиці, і в хаті, якщо нема кондиціонера. Піт тече просто рікою.
ZAXID.NET писав про те, як харчуватися у спеку, як правильно пити воду і яку, як уникнути теплового удару. Нині публікуємо поради, як допомогти організму швидко охолодитися за аномальних температур.
«У спеку важливо не терпіти героїчно, а допомогти тілу охолоджуватися природно. Якщо регулярно пити, додавати мінерали, не перевантажувати організм важкою їжею, то буде більше енергії, менше слабкості, головного болю та відчуття розбитості», – каже дієтолог Андрій Маковецький.
У спекотні дні охолодити організм допоможуть п’ять простих порад:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- душ кімнатної температури або прохолодний душ;
- волога серветка або компрес на шию, лоб, зап’ястя;
- легкий одяг з натуральних тканин;
- менше активності в найгарячіші години дня;
- більше тіні та провітрювання.