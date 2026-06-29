Прохолодний душ додасть сили

Нині сховатися від аномальної спеки практично неможливо: важко дихати і на вулиці, і в хаті, якщо нема кондиціонера. Піт тече просто рікою.

ZAXID.NET писав про те, як харчуватися у спеку, як правильно пити воду і яку, як уникнути теплового удару. Нині публікуємо поради, як допомогти організму швидко охолодитися за аномальних температур.

«У спеку важливо не терпіти героїчно, а допомогти тілу охолоджуватися природно. Якщо регулярно пити, додавати мінерали, не перевантажувати організм важкою їжею, то буде більше енергії, менше слабкості, головного болю та відчуття розбитості», – каже дієтолог Андрій Маковецький.

У спекотні дні охолодити організм допоможуть п’ять простих порад:

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душ кімнатної температури або прохолодний душ;

волога серветка або компрес на шию, лоб, зап’ястя;

легкий одяг з натуральних тканин;

менше активності в найгарячіші години дня;

більше тіні та провітрювання.