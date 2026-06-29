Ви в зоні високого ризику: що робити при тепловому ударі і як його можна уникнути
Поради МОЗ
На Львівщині, та й загалом у західних областях України, стоїть аномальна спека, стовпчик термометра уже декілька днів піднімається вище +30°С. Нині очікується її пік – повітря прогріється до +38°С. Зниження температури очікуються після 1 липня, тож дуже важливо подбати про своє здоров’я та близьких у ці дні, особливо про дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання.
При таких високих температурах дуже легко отримати тепловий удар. У львівській лікарні св. Пантелеймона повідомили. що за два дні спеки до них госпіталізували п’ятьох пацієнтів із тепловим ударом або ж перегріванням на сонці. Усі вони перебувають у терапевтичному відділенні.
МОЗ дає поради, як захиститися від впливу високих температур і що робити, якщо уникнути його не вдалося.
Що таке тепловий удар
«Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів», – пояснюють у МОЗ.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Симптоми теплового удару
Про тепловий удар можуть свідчити такі симптоми:
- сплутаність свідомості, дезорієнтація,
- нудота і блювання,
- сильний головний біль,
- прискорене серцебиття, утруднене дихання,
- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,
- короткочасна втрата свідомості,
- підвищення температури тіла,
- втома.
Що робити при тепловому ударі
«Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги», – радять у МОЗ.
Як допомогти собі чи близьким під час теплового удару до приїзду медиків
- Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.
- Охолодіть постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.
- Якщо постраждала людина при тямі, давайте їй попити води, але невеликими порціями.
- Якщо вона блює, покладіть її на бік.
- Стежте за її станом: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.
Тепловий удар, наголошують у МОЗ, є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.