За аномалької спект тепловий удар можна отримати дуже швидко

На Львівщині, та й загалом у західних областях України, стоїть аномальна спека, стовпчик термометра уже декілька днів піднімається вище +30°С. Нині очікується її пік – повітря прогріється до +38°С. Зниження температури очікуються після 1 липня, тож дуже важливо подбати про своє здоров’я та близьких у ці дні, особливо про дітей, людей літнього віку та тих, хто має хронічні захворювання.

При таких високих температурах дуже легко отримати тепловий удар. У львівській лікарні св. Пантелеймона повідомили. що за два дні спеки до них госпіталізували п’ятьох пацієнтів із тепловим ударом або ж перегріванням на сонці. Усі вони перебувають у терапевтичному відділенні.

МОЗ дає поради, як захиститися від впливу високих температур і що робити, якщо уникнути його не вдалося.

Що таке тепловий удар

«Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів», – пояснюють у МОЗ.

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Симптоми теплового удару

Про тепловий удар можуть свідчити такі симптоми:

сплутаність свідомості, дезорієнтація,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

прискорене серцебиття, утруднене дихання,

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

короткочасна втрата свідомості,

підвищення температури тіла,

втома.

Що робити при тепловому ударі

«Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги», – радять у МОЗ.

Як допомогти собі чи близьким під час теплового удару до приїзду медиків

Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце. Охолодіть постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла. Якщо постраждала людина при тямі, давайте їй попити води, але невеликими порціями. Якщо вона блює, покладіть її на бік. Стежте за її станом: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар, наголошують у МОЗ, є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу.