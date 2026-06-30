У спеку самопочуття слід тримати під контролем

Уже який день на вулиці неймовірна спека, яка є серйозним випробуванням для серця та судин. Висока температура повітря може провокувати стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття та погіршення самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або схильністю до них, кажуть спеціалісти НСЗУ і пояснюють, які сигнали організму у жодному разі не можна ігнорувати, і що робити, аби допомогти організму легше перенести спекотні дні.

Як спека впливає на серце і судини

Згущує кров: через активне потовиділення організм втрачає воду, кров стає густішою, а це підвищує ризик утворення тромбів. Змушує серце битися частіше: щоб охолодити організм, серце прокачує кров значно швидше. Провокує стрибки тиску: судини розширюються, через це тиск може різко впасти або підвищитися. Вимиває мікроелементи: з потом виходить калій та магній, які відповідають за стабільний ритм серця.

Які сигнали у жодному разі не можна ігнорувати

сильне серцебиття або задишка,

важкість у потилиці чи гострий головний біль,

запаморочення та/або раптове порушення зору,

набряки ніг та раптова сильна втома,

нудота, спазми м’язів, блювання.