Серце і судини у зоні ризику: як допомогти їм легше перенести спеку
Поради спеціалістів НСЗУ
У спеку самопочуття слід тримати під контролем
Уже який день на вулиці неймовірна спека, яка є серйозним випробуванням для серця та судин. Висока температура повітря може провокувати стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття та погіршення самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або схильністю до них, кажуть спеціалісти НСЗУ і пояснюють, які сигнали організму у жодному разі не можна ігнорувати, і що робити, аби допомогти організму легше перенести спекотні дні.
Як спека впливає на серце і судини
- Згущує кров: через активне потовиділення організм втрачає воду, кров стає густішою, а це підвищує ризик утворення тромбів.
- Змушує серце битися частіше: щоб охолодити організм, серце прокачує кров значно швидше.
- Провокує стрибки тиску: судини розширюються, через це тиск може різко впасти або підвищитися.
- Вимиває мікроелементи: з потом виходить калій та магній, які відповідають за стабільний ритм серця.
Які сигнали у жодному разі не можна ігнорувати
- сильне серцебиття або задишка,
- важкість у потилиці чи гострий головний біль,
- запаморочення та/або раптове порушення зору,
- набряки ніг та раптова сильна втома,
- нудота, спазми м’язів, блювання.
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