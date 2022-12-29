Внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня на Львівщині без електропостачання залишилися понад 470 тисяч абонентів. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, з шести ракет випущених на Львівщину, чотири збили ППО. Однак є два влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів», – повідомив голова Львівської ОВА.

Пізніше він додав, що без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. У Львові та околицях, а також у частині Яворівщини та Пустомитівщини застосовують екстрені відключення, в інших районах області діють графіки погодинних відключень.

Як уточнили у повітряному командуванні «Захід», загалом у своїй зоні відповідальності у західних областях військові збили 7 крилатих ракет: 5 – зенітні ракетні підрозділи, 2 – мобільно-вогневі групи з ПЗРК.

Через атаку і пошкодження енергоінфраструктури в області застосували аварійні відключення електроенергії. «Львівобленерго» вже розпочало ремонтні роботи і сподівається відновити електропостачання до 21:00.

Інформації про потерпілих на Львівщині немає.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, росіяни здійснили черговий ракетний обстріл Львова та інших регіонів. Загалом було випущено 69 ракет, 54 з них збили сили ППО.