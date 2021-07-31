Підрядники асфальтуватимуть дорожнє покриття на кільці Липинського – Хмельницького

У Львові на день перекрили для руху перехрестя вул. Липинського – Хмельницького через асфальтування кільця. Сім автобусних маршрутів змінили схему руху.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, з 8:00 суботи, 31 липня, й до 9:00 неділі, 1 серпня у Львові асфальтуватимуть дорожнє покриття на кільці, що на перехресті вул. Липинського – Хмельницького. Через це сім міських автобусних маршрутів змінять схему руху, зокрема:

автобус №9 (Автовокзал – с. Муроване) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського;

(Автовокзал – с. Муроване) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського; автобус №1а (пл. Галицька – Дубляни) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського;

(пл. Галицька – Дубляни) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського; автобус №53 (пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя») об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського;

(пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя») об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Липинського; автобус №34 (Білогорща – вул. Чигиринська) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська й далі за маршрутом;

(Білогорща – вул. Чигиринська) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська й далі за маршрутом; автобус №39 (Авторинок – вул. Грінченка) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка;

(Авторинок – вул. Грінченка) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Липинського – вул. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка; автобус №19 (вул. Щурата – «Санта Барбара») об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова;

(вул. Щурата – «Санта Барбара») об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: вул. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова; автобус №20 (вул. Суботівська – вул. Польова) об’їжджатиме перекриту ділянку за маршрутом: (вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Польова).

За словами керівника управління транспорту ЛМР Ореста Олеськіва, на час перекриття кільця АС «Північна» перемістили на вул. Хмельницького перед кільцем, і приміські маршрути вирушатимуть звідси.

Схема об’їзду ремонтованої ділянки

Нагадаємо, ремонт вул. Хмельницького у Львові триває частинами. Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість робіт — 175,4 млн грн. У 2015 році компанія «Онур» реконструювала частину вул. Хмельницького від Гайдамацької до Промислової. Повністю відкрити для руху відремонтовану вул. Хмельницького планують у понеділок, 2 серпня.