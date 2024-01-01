Через влучання уламків дронів сталися пожежі вбагатоповерхівках

Уночі з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Одесу ударними безплотниками Shahed. У місті працювала ППО. Через прямі та осколкові влучання виникли пожежі в багатоповерхівках, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється», – повідомив Олег Кіпер.



Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що відбулися прямі та осколкові влучання в будинки. Унаслідок російської атаки загалом постраждали дев’ять людей. Зокрема, один загиблий, троє госпіталізовані.

Уноворічну ніч Росія також атакувала дронами-камікадзе Львів. Через падіння уламків сталися пожежі в музеї Романа Шухевика в Білогорщі та в гуртожитку у Дублянах.