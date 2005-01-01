Через сильний туман в аеропорту Тбілісі скасували всі авіарейси

СвітЮлія Лавришин, сьогодні, 08:07910

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Через сильний туман в аеропорту Тбілісі скасували всі авіарейси

Сильний і густий туман став причиною скасування всіх авіарейсів в ніч на понеділок, 8 січня, в міжнародному аеропорту Тбілісі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на інформацію адміністрації летовища.

«Наразі через туман відмінено 10 запланованих авіарейсів, ще кілька рейсів затримані як на приліт, так і на виліт», – повідомили в адміністрації аеропорту.

Зокрема, не змогли прибути в Тбілісі рейси з Києва, Анкари і Стамбула, а також з Тегерана, Алма-Ати, Тель-Авіва, Дохи, Шарджа, Баку та Урумчі. Затримуються рейси з Мінська, Дубая, Мюнхена і Риги.

В адміністрації аеропорту заявляють, що як мінімум до 09:00 аеропорт не зможе приймати і випускати літаки. При цьому не уточнюють, коли можуть бути відновлені скасовані рейси, немає інформації і про те, чи будуть відкладені і інші рейси.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року була подібна ситуація у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького – через сильний туман були скасовані майже всі авіарейси протягом дня. Однак уже в грудні Державіаслужба України затвердила львівському аеропорту нову систему, яка дозволить літакам заходити на посадку в умовах погіршеної видимості.

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У львівському аеропорту скасували усі рейси через сильний туман ZAXID.NET
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