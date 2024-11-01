Територію в радіусі п’яти кілометрів довкола вул. Матейка визначили загрозливою зоною

У Львові на вул. Матейка, поблизу парку Франка, у домашнього собаки виявили сказ. Зону у радіусі п’яти кілометрів визначили загрозливою. У місті з 11 до 13 листопада влаштують безкоштовну вакцинацію від сказу для домашніх тварин. Про це у п’ятницю, 1 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

За інформацією медиків, власники собаки гуляли з нею лише в парку Франка. Через погане самопочуття тварини її власники спершу звернулись до приватної клініки, а згодом до Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини.

«Ми її оглянули. Тварина вже була у важкому стані, тож власники попросили її приспати. Ми запідозрили сказ і повідомили про це власників, але вони були незгодні з цим. Тварину востаннє вакцинували від сказу у 2021 році», – розповів керівник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини Михайло Пуківський.

На вимогу ветеринарних спеціалістів тварину ексгумували та вже лабораторно підтвердили сказ.

У Львівській міськраді скликали надзвичайну протиепізоотичну комісію та затвердили план ліквідації сказу. Територію в радіусі п’яти кілометрів довкола вул. Матейка визначили загрозливою зоною. У парку Франка з 11 до 13 листопада з 15:00 до 17:00 год. проводитимуть безкоштовну вакцинацію від сказу.

«Наголошуємо, що потрібно вакцинувати усіх домашніх улюбленців у Львові. Кожен власник відповідає за життя свого улюбленця, тож звертаємось до вас із закликом провакцинувати своїх чотирилапих. Не наражайте їх на небезпеку і тих, хто гуляє поряд з вами», – зазначила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

«Ми в березні в цьому ж парку проводили безкоштовну акцію з вакцинації тварин від сказу. У величезному парку за день приходило вісім осіб зі своїми тваринами. Тому я хочу наголосити на необхідності вакцинації від сказу, бо ця хвороба є смертельною, вона не лікується і єдиний спосіб її попередити – раз на рік вакцинувати своїх улюбленців», – підкреслив керівник Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини Михайло Пуківський.

Нагадаємо, у приєднаних населених пунктах Львівської громади триває акція з безкоштовної вакцинації домашніх тварин від сказу. Її вже провели у Лисиничах, Підбірцях та Брюховичах. Також в рамках осінньої кампанії з імунізації провакцинували і диких тварин.