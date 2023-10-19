Унаслідок ДТП вантажівка перекрила рух на трасі Київ – Чоп

На трасі Київ – Чоп біля Стрия трапилась ДТП між легковиком і вантажівкою. Унаслідок зіткнення водій автомобіля загинув, рух автомобілів у обидва напрямки ускладнений.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, ДТП трапилась у селі Любинці, за 15 км від Стрия, 19 жовтня пізно ввечері. На автодорозі Київ – Чоп зіткнувся легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок аварії водій легковика загинув, а вантажівка перегородила рух обома смугами.

«Рух перекрито в обидва напрямки. Транспортні засоби можуть проїжджати у реверсному режимі узбіччям», – повідомили у поліції.

На місці ДТП працюють поліцейські та медики, патрульні регулюють рух.

Як повідомили у поліції, внаслідок зіткнення з вантажівкою Scania, за кермом якої був 52-річний водій, загинув 18-річний хлопець, водій ВАЗ 2115.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).