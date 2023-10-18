Унаслідок зіткнення до лікарні потрапили п’ятеро людей, серед них двоє дітей віком 4 та 10 років

На трасі Київ–Чоп біля Львова трапилась важка аварія за участі мікроавтобуса та вантажівки. Унаслідок зіткнення до лікарні потрапили п’ятеро людей, серед них двоє дітей віком 4 та 10 років.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 17 жовтня близько 19:30, на автодорозі Київ–Чоп у селі Ямпіль Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний житель Закарпатської області, та Iveco під керуванням 21-річної мешканки одного з сіл Золочівського району.

Внаслідок ДТП обидва водії та троє пасажирів Mercedes Sprinter: чотирирічна дівчинка та десятирічний хлопчик з Черкаської області, а також 66-річна жителька Кіровоградської області – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Водій мікроавтобуса відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, тому слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.