Прорив труби стався посередині проїжджої частини на площі Юра

На площі святого Юра у Львові стався витік води. Для ліквідації аварії до ранку перекрили рух транспорту. Тролейбусні маршрути №22, 27, 29, 30, 32 не курсують.

Як повідомили в «Львівводоканалі», спочатку над ліквідацією працювали без перекриття руху транспорту, однак роботи ускладнились пошуком місця прориву, тому для швидкого проведення робіт працівникам потрібно безперешкодно дістатися до нього.

«Коли ремонтники розкопали місце витоку, то з’ясувалось, що є прихований витік, тобто мережа пошкоджена в іншому місці – орієнтовно посередині дороги. Тож для пошуку місця витоку довелось закрити проїзну частину. Ремонтники працюватимуть всю ніч і, сподіваємося, на ранок роботи будуть закінчені», – пояснив директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович.

Приватний транспорт зможе оминати пл. Св. Юра через вул. Городоцьку або Дорошенка.

Рух транспорту сподіваються відновити до ранку вівторка.