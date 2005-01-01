Через візит Порошенка на футбол перенесли два матчі УПЛ

Порошенко вирішив відвідати гру у Маріуполі

Матч між «Маріуполем» та «Динамо», який запланований у прифронтовому місті у неділю, 1 квітня, може стати з відтінком скандалу. У середу, 28 березня, стало відомо, що гру планує відвідати Президент України Петро Порошенко. Однак заради цього матч, який мав розпочатися о 14:00 годині, перенесли на 17:00, пише «Футбол24».

У той же час на сайті Української Прем’єр-ліги 28 березня вказано, що причиною перенесення матчу стало «клопотання ФК «Маріуполь» і каналу транслятора, та беручи до уваги лист Маріупольської міської ради».

На наступний день, 29 березня, на сайті телеканалів «Футбол 1/2» була опублікована заява, що «технічно канали були готові показати матч «Маріуполь» – «Динамо» в запланований час. Маріупольська міська рада через Українську Прем'єр-лігу звернулася до керівництва телеканалів з проханням перенести початок трансляції матчу на 3 години».

Такі зміни призвели до того, що довелося змінювати час проведення ще одного матчу – «Сталь» і «Олімпік», який відбудеться у Києві, і перенести його на 19:30, щоб обидва матчі (включно з маріупольським) можна було побачити у прямій трансляції.

«Раніше телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» ніколи не переносили трансляції матчів, особливо в такі короткі терміни. Але вирішили піти на зустріч УПЛ за умови, що матч «Сталь» – «Олімпік» розпочнеться о 19:30, щоб глядачі змогли побачити обидва поєдинки в прямому ефірі. Ця умова була узгоджена з клубами, «Сталь» і «Олімпік», і дирекцією УПЛ. Відповідні зміни були внесені в сітку ефірного мовлення», – йдеться в повідомленні.

Окрім проблеми з трансляцію, візит Порошенка на гру та її перенесення на пізніший час створили проблеми й киянам, які планували відправитися на матч. Причина у тому, що єдиний потяг, яким можна було добратися з Маріуполя до Києва одразу після гри, відправляється о 18:47. У той час як гра закінчиться лише 18:50.

Варто додати, що на сайті Президента поки немає інформації про візит до Маріуполя та відвідини цього матчу. На телефонні дзвінки ZAXID.NET у прес-центрі Адміністрації Президента не відповіли.

Нагадаємо, у першій частині чемпіонату матч між «Маріуполем» та «Динамо» набув статусу скандальності через те, що кияни відмовилися їхати у прифронтове місто без додаткових гарантій безпеки. У підсумку «Динамо» на гру так і не поїхало, через що їм зарахували технічну поразку.