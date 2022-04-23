У Великодню ніч на території Закарпатської області ввели комендантську годину. Заборона перебування на вулиці діє із 23:00 суботи, 23 квітня, та до 05:00 неділі, 24 квітня. Освячення пасок відбуватиметься на Великдень після 05:00.

Про рішення ввести комендантську годину на Закарпатті у суботу, 23 квітня, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, рада оборони області вирішила ввести обмеження через загрози ракетних обстрілів по всій території України та відмову росіян від перемир’я на Великдень.

«За наявною розвідувальною інформацією окупанти планують у Великодню ніч провокації та ракетні обстріли, зокрема храмів по усій території України, що може призвести до масових жертв. Ворог має на меті посіяти паніку й дестабілізувати ситуацію. У зв’язку з цим по усій території України у всіх регіонах освячення буде здійснюватися з 05.00 ранку 24 квітня», – повідомив Віктор Микита.

Рішенням ради оборони Закарпатської області з 23.00 суботи, 23 квітня, до 05.00 неділі,24 квітня, на Закарпатті вводиться комендантська година.

«Це рішення складне, однак ми змушені робити такі кроки. Сподіваємося, що віряни приймуть це з розумінням та допоможуть нам утримати стабільну безпекову ситуацію. Просимо усіх йти до храмів після закінчення комендантської години», – наголосив Віктор Микита.