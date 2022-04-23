На Рівненщині нічні богослужіння у великодню ніч відбуватимуться без присутності вірян. Таке рішення прийняла Рада оборони області через небезпеку потенційних ракетних ударів по храмах. Комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00, у цей час люди повинні перебувати вдома.

Про зміни повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у суботу, 23 квітня. За його словами, це рішення прайняла Рада оборони області. Відтак, в ніч з 23 на 24 квітня на Рівненщині діятимуть обмеження комендантської години. З 23:00 церкви будуть зачинені, лише в окремих храмах відбуватимуться онлайн-богослужіння без присутності вірян.

Освятити великодні страви можна буде до початку командантської години у суботу, 23 квітня, або ж після завершення комендантської години, з 05:00 у неділю, 24 квітня.

«Існує реальна загроза ракетних ударів по культових спорудах, а також провокацій диверсійно-розвідувальних груп ворога на Великдень. Прошу всіх дотримуватися встановлених обмежень і у вказаний проміжок часу залишатися вдома. Це робиться виключно заради безпеки цивільних осіб», – звернувся Віталій Коваль.

Громадський транспорт у Рівному працюватиме лише до 22:00. Вже під час дії комендантської години маршрутки та тролейбуси містом не курсуватимуть.

Мешканців Рівненщини також попросили максимально донести інформацію про ці зміни до своїх знайомих, а особливо, до літніх людей.