У передвеликодню ніч з 23 на 24 квітня на Волині діятиме комендантська година. Відтак мешканцям області буде заборонено перебувати на вулиці з 23:00 до 05:00. У обласній військовій адміністрації радять подивитись онлайн-трансляцію служби.

Про зміни повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко зранку в суботу, 23 квітня. Зазначимо, що раніше поліція та ОВА повідомляли, що попри комендантську годину віряни зможуть відвідати нічні богослужіння та освятити пасхальні страви. Однак, це вирішили змінити.

«Треба пам’ятати, що доки у країні воєнний стан, безпечних місць немає. Тому учора на рівні Офісу Президента України прийнято рішення про те, як відзначатимемо Воскресіння Христове у нашій державі. Зокрема, у пасхальну ніч на Волині з 23.00 год. до 5.00 ранку діятиме комендантська година, під час якої буде заборонено перебувати на вулицях. Долучитись до богослужінь можна в режимі онлайн, трансляцію яких вестимуть українські церкви», – зазначив Юрій Погуляйко.

Відтак можливість освятити великодній кошик у волинян буде з 5.00 ранку 24 квітня. Освячення відбуватиметься й сьогодні, 23 квітня, з 12.00 дня до 22.00 год.