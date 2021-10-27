У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут – час затримки рейсів становить до чотирьох годин, повідомила увечері в середу, 27 жовтня, прес-служба «Укрзалізниці».

Потяги далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів. Крім того, швидкісний «Інтерсіті+» №716 Перемишль – Київ та потяг №29/30 Київ – Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.

Також в «Укрзалізниці» попередили про можливе запізнення таких потягів:

№134/133 Рахів – Миколаїв;

№772/771 Хмельницький – Київ;

№88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ;

№769/770 Київ – Камʼянець-Подільський;

№357/758 Київ – Рахів;

№867/868 Київ – Гречани;

№13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;

№145/146 Київ – Ізмаїл;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№49/50 Київ – Трускавець;

№105/106 Київ – Одеса;

№41/42 Трускавець – Дніпро;

№42/41 Дніпро – Трускавець;

№130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;

№22/21 Трускавець – Харків;

№3/4 Ужгород – Запоріжжя;

№110/109 Львів – Херсон;

№139/140 Київ – Камʼянець-Подільський.

В компанії повідомили, що роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають і попросили у пасажирів вибачення.