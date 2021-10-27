Через залізничну аварію на Житомирщині затримуються понад 20 потягів
Деякі потяги також змінили свої маршрути
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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У Житомирській області зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів вимушені змінити свій маршрут – час затримки рейсів становить до чотирьох годин, повідомила увечері в середу, 27 жовтня, прес-служба «Укрзалізниці».
Потяги далекого сполучення, які прямували у напрямку Козятина та назад, наразі курсуватимуть через Фастів – Житомир – Бердичів. Крім того, швидкісний «Інтерсіті+» №716 Перемишль – Київ та потяг №29/30 Київ – Ужгород курсуватимуть через Коростень та Шепетівку.
Також в «Укрзалізниці» попередили про можливе запізнення таких потягів:
- №134/133 Рахів – Миколаїв;
- №772/771 Хмельницький – Київ;
- №88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- №138/137 Хмельницький – Лисичанськ;
- №769/770 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №357/758 Київ – Рахів;
- №867/868 Київ – Гречани;
- №13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;
- №145/146 Київ – Ізмаїл;
- №29/30 Київ – Ужгород;
- №81/82 Київ – Ужгород;
- №49/50 Київ – Трускавець;
- №105/106 Київ – Одеса;
- №41/42 Трускавець – Дніпро;
- №42/41 Дніпро – Трускавець;
- №130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;
- №22/21 Трускавець – Харків;
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- №110/109 Львів – Херсон;
- №139/140 Київ – Камʼянець-Подільський.
В компанії повідомили, що роботи над ліквідацією наслідків аварії тривають і попросили у пасажирів вибачення.
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