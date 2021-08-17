Буде обмежено рух транспорту на вул. Личаківській від будинку №69 до будинку №83

На вул. Личаківській мінятимуть аварійну ділянку трамвайної колії, через що протягом двох днів у місті не курсуватимуть трамваї №1 та змінять маршрут трамваїв №2.

Як повідомила львівська мерія, роботи розпочнуться приблизно о 20:00 у п’ятницю 20 серпня та триватимуть до 05:00 23 серпня. Протягом цього часу буде обмежено рух транспорту на вул. Личаківській від будинку №69 до будинку №83 (від зупинки «Медичний університет» до вул. Харківської).

Як пояснив заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко, громадський автотранспорт курсуватиме без змін, адже тут організують реверсний рух.

Натомість, рух міського електротранспорту тут буде зупинено. Трамваї №1 впродовж двох днів не курсуватимуть. А трамваї №2 курсуватимуть за таким маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Дорошенка – вул. Коновальця та зворотньо.