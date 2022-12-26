Жителів Херсона вкотре закликають евакуюватися через підвищену небезпеку. Відповідний заклик опублікувало Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

«Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена», – йдеться в заяві.

У зв’язку з цим, місцева влада вкотре порадила жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Людям нагадали, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, грошовими виплатами та всіма соціальними гарантіями.

Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами:

звернутися на гарячу лінію ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або ж у Вайбер, Tелеграм, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96;

написати у чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

зателефонувати до волонтерської організації Help people: (093) 696-97-88.

Також можна звернутися по допомогу щодо евакуації на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.