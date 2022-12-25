Упродовж доби 24 грудня у результаті російських ударів по Херсонській області загинуло 16 мирних мешканців. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема, 10 людей загинули від прицільного обстрілу Херсона, ще троє загинули у області. Серед загиблих також троє працівників ДСНС, які підірвалися на російській міні у Бериславському районі.

«Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості», – додав голова ОВА.

За його словами, окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.