Російські окупанти планують віддати українських дітей на усиновлення, а документи, які підтверджують їх українське походження , знищити

Станом на 4 травня на «гарячу лінію» уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшли звернення про розшук зниклих безвісти 1889 українських дітей, повідомила на зустрічі з делегацією міжнародної неурядової організації Save the Children омбудсменка Людмила Денісова.

«Вивезених українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окупант планує віддати на усиновлення за спрощеною процедурою у російські прийомні сім’ї. Після чого документи, які підтверджують українське походження дітей, будуть знищені», – написала у Facebook Людмила Денісова.

За її словами, у РФ і на тимчасово окупованих нею територіях України українським дітям нав’язують вивчення російської мови та пропаганди, знищуючи національну ідентичність. У Криму та ОРДЛО посилюється мілітаризація українських дітей. Серед вихованців так званих «кадетських корпусів», яких окупанти змушують брати участь у воєнних діях проти України, вже є дві жертви.

«Усі ці дії РФ підпадають під визначення геноциду українського народу», – твердить Людмила Денісова.

До слова, станом на ранок 4 травня, через агресію військових РФ постраждало 627 українських дітей: 220 загинуло і 407 отримали різного роду поранення.