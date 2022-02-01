Через зіткнення двох вантажівок у Запитові ускладнений рух
Із причепів вантажівок на дорогу випали скляні пляшки з горілкою
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
Аварія трапилася неподалік Львова, у Запитові
На Львівщині через зіткнення двох вантажівок ускладнений рух на трасі Київ – Чоп ускладнений рух. Дорожні служби прибирають із проїжджої частини уламки скляних пляшок, що випали з причепу однієї з вантажівок.
Аварія трапилася у вівторок, 1 лютого, близько 7:20 у Запитові. На трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки. На проїжджу частину з причепу однієї з вантажівок випали скляні пляшки з горілкою. З іншого причепу на дорогу випали металопластикові вікна. Через це рух трасою ускладнений.
На місці працюють поліцейські та дорожні служби, які прибирають проїжджу частину.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET