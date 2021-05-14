Патрульні поліцейські у Чернігові застрелили 45-річного чоловіка, який ішов на них із ножами у двох руках, повідомив речник патрульної поліції Чернігівщини Віталій Копистко.

«Коли патрульні прибули на виклик щодо погрози вбивством людині в одній із квартир житлового будинку, агресивний чоловік пішов на них з ножами в обох руках. На вимогу покласти ножі він не відреагував, тож патрульні мусили застосувати зброю», – сказав Копистко в коментарі «Укрінформу».

Подія трапилась об 11 годині у п’ятницю, 14 травня. Мешканець багатоквартирного будинку вулиці Жабинського викликав поліцію через те, що його сусідці погрожував вбивством її співмешканець. Заявнику цей чоловік також погрожував.

На виклик виїхали два екіпажі патрульної поліції. Вони прийняли рішення самостійно відчинити двері квартири, оскільки почули крики жінки. У квартирі вони побачили чоловіка, який ішов на них з ножами. Куля потрапила чоловікові в живіт. Реанімувати нападника медики не змогли.

Копистко не повідомив, скільки ножів при собі мав нападник.

Наразі керівництво поліції ініціювало службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям патрульних. Про подію повідомлено в прокуратуру.