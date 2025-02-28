Ошукані пайовики 27 лютого влаштували пікет під міської радою Чернівців

Чернівецька міськрада під час сесії проголосувала за передачу в оренду ділянку під скандальним будівництвом на вул. Рівненській, 7. На ділянці розташований недобудований житловий комплекс, який почала будувати львівська фірма «МС Імперіал Буд». Тепер цю ділянку зможуть оформити вкладники скандального ЖК, які під це заснували нову фірму ТОВ «Парк Авеню Інвест-Буд».

Перед початком сесії 27 лютого пайовики ЖК Imperial Park Avenue зібралися на пікет під міською радою із вимогою передати проблемну ділянку у оренду ТОВ «Парк Авеню Інвест-Буд», адже вкладники хочуть самостійно добудувати будинок, здати його в експлуатацію і заселитися. На пленарному засіданні 27 лютого за цю ухвалу проголосували 35 депутатів.

До депутатів це питання розглядали й на засіданні виконавчого комітету, який також його погодив. Зокрема, міська рада затвердила звернення ТОВ «Глобус 2020» про надання дозволу ТОВ «Парк Авеню Інвест-Буд» на передачу цієї ділянки в суборенду.

Нагадаємо, у 2015 році Чернівецька міська рада надала в оренду ТОВ «Глобус-2020» земельну ділянку на вул. Рівненській, 7. Тоді фірма «Глобус-2020» уклала договір з львівським ТОВ «МС Імперіал Буд» про співпрацю щодо будівництва житлового комплексу.

Житловий комплекс Imperial Park Avenue почали будувати в 2016 році. Тоді львівський забудовник уклав із інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир. Люди оплатили повну або часткову вартість квартир, однак із 2018 року будівництво фактично не велось. Пайовики звернулися в правоохоронні органи. Поліція з’ясувала, що внаслідок цієї афери постраждали 190 вкладників, яких ошукали загалом на 173 млн грн. У поліції зазначили, що забудовник кілька разів називав різні терміни здачі в експлуатацію будинку, втім, зрозумівши, що їх ошукали, інвестори звернулись у поліцію.

У 2023 році поліція повідомила про підозру в шахрайстві власнику фірми Ігорю Саврію. Ще одну підозру у цій справі в січні 2024 року отримав його бізнес-партнер, співзасновник будівельної компанії «МС Імперіал Буд» Андрій Мазур (Зубик).

ТзОВ «МС Імперіал Буд» зареєстрована у Львові на вул. Садовій, 2 більше 10 років тому. Зараз одноосібним власником і директором компанії є мешканець Миколаєва Артем Соболєв, утім до грудня 2022 року компанія належала львівʼянину Ігорю Саврію.