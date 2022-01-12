Чоловік був вдягнений у синю балонову куртку, сині джинси та чорні шкіряні кросівки

У Чернівцях правоохоронці просять допомогти упізнати чоловіка, якого ще 11 грудня знайшли в кюветі біля залізничного переїзду. Згідно з експертизою, помер чоловік від переохолодження. Про прохання допомогти встановити особу повідомила прес-служба Нацполіції в середу, 12 січня.

Місяць чернівецькі правоохоронці намагались встановити особу померлого чоловіка. За результатами перевірки обліків зниклих безвісти осіб, особу померлого не виявили, а тому поліцейські звертаються за допомогою до небайдужих. Відомо, що виявили тіло 11 грудня по вул. Кармелюка неподалік залізничного переїзду.

«Чоловік помер від переохолодження. Прикмети померлого: на вигляд 35-40 років, зріст приблизно 175 см, волосся темне з сивиною. Чоловік був одягнутий у синю балонову куртку, блакитну майку з надписом «Adidas», червону кофту, сині джинси, чорні шкіряні кросівки», – йдеться в прес-службі поліції.

Поліцейські зазначили, якщо вам відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити особу померлого – прохання повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 24, на спецлінію «102» або за номером телефону 050-70-39-546.