Нові автомобілі доставлять до 31 серпня 2022 року

Служба автомобільних доріг Чернівецької області закупила два автомобілі Skoda Kodiaq Style за два мільйони гривень для потреб установи. Про купівлю авто повідомило «Суспільне» з посиланням на проведений тендер на сайті Prozorro. Нові автомобілі мають доставити до 31 серпня 2022 року.

У тендері перемогла івано-франківська компанія з продажу автотранспорту «Альянс-ІФ», керівником якої є підприємець Михайло Горбачов. Як йдеться в угоді, авто повинні мати додатковий захист двигуна та захист від каменів. Салон має бути оснащений Bluetooth, мати цифровий дисплей, кліматконтроль та круїз-контроль. Також має бути підігрів сидінь і керма та підлокітники з тримачем чашок. Передати автомобілі компанія зобов'язана до кінця серпня цього року.

Речниця Служби автодоріг Чернівецької області Наталія Гатеж повідомила «Суспільному», що авто закупили для поїздок в гірську місцевість. Адже наразі в автопарку служби 13 авто, чотири з них спишуть через непридатність. Натомість ті, що залишаться, в гірські райони області нібито вже не доїдуть.

Зазначимо, в грудні 2021 управління інфраструктури Чернівецької облдержадміністрації провело тендер на закупівлю трьох авто для посадовців. Майже всі – 2021 року випуску, загальна вартість – два мільйони гривень. Натомість згодом угоду з постачальником розірвали, адже держказначейство відмовилось перераховувати гроші.