Чернівецька Служба автодоріг купила два автомобілі Skoda за 2 млн грн
В установі пояснили, що авто потрібні для поїздок в гірську місцевість
Служба автомобільних доріг Чернівецької області закупила два автомобілі Skoda Kodiaq Style за два мільйони гривень для потреб установи. Про купівлю авто повідомило «Суспільне» з посиланням на проведений тендер на сайті Prozorro. Нові автомобілі мають доставити до 31 серпня 2022 року.
У тендері перемогла івано-франківська компанія з продажу автотранспорту «Альянс-ІФ», керівником якої є підприємець Михайло Горбачов. Як йдеться в угоді, авто повинні мати додатковий захист двигуна та захист від каменів. Салон має бути оснащений Bluetooth, мати цифровий дисплей, кліматконтроль та круїз-контроль. Також має бути підігрів сидінь і керма та підлокітники з тримачем чашок. Передати автомобілі компанія зобов'язана до кінця серпня цього року.
Речниця Служби автодоріг Чернівецької області Наталія Гатеж повідомила «Суспільному», що авто закупили для поїздок в гірську місцевість. Адже наразі в автопарку служби 13 авто, чотири з них спишуть через непридатність. Натомість ті, що залишаться, в гірські райони області нібито вже не доїдуть.
Зазначимо, в грудні 2021 управління інфраструктури Чернівецької облдержадміністрації провело тендер на закупівлю трьох авто для посадовців. Майже всі – 2021 року випуску, загальна вартість – два мільйони гривень. Натомість згодом угоду з постачальником розірвали, адже держказначейство відмовилось перераховувати гроші.