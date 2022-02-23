Чернівецький апеляційний суд на 10 років ув’язнив 48-річного буковинця, який упродовж чотирьох років розбещував малолітню падчерку. Він неодноразово намагався зґвалтувати дівчинку, однак цьому заважала мати дитини. Крім того, обвинувачений погрожував, що вижене дівчинку та її брата на вулицю й змушував дивитись, як її матір з чоловіком займались сексом. У суді обвинувачений заперечував свою вину.

Про ув’язнення педофіла у вівторок, 23 лютого, повідомила прес-служба Чернівецького апеляційного суду. Постраждалій було три роки, коли мама почала проживати з обвинуваченим у його помешканні, а дівчинка зі старшим на 2 роки братом залишалася у притулку. Спочатку дорослі брали її до себе на вихідні, а коли їй виповнилося дев’ять років – забрали назовсім.

«Від систематичного фізичного, сексуального та морального насильства дівчинка потерпала ще з літа 2016 року, відколи їй було шість з половиною років і тривало протягом наступних чотирьох. Про те, що відбувається вдома, вона нікому не розповідала, аж поки минулого року не наважилася поділитися із практичним психологом Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, куди вони з братом поступили, як діти, позбавлені батьківського піклування. Директорка Центру негайно повідомила про це правоохоронні органи», – йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Як йдеться у вироку Кіцманського райсуду, вітчим неодноразово намагався зґвалтувати дівчинку, але щоразу не доводив ці спроби до кінця, оскільки у кімнату заходила мати. Крім того, обвинувачений погрожував, що вижене дівчинку та її брата на вулицю й змушував дивитись, як її матір з чоловіком займались сексом. У суді матір дівчинки пояснила, що вона нічого не могла вдіяти, адже боялась чоловіка. Сам обвинувачений заявив, що ніколи не приставав до дітей.

Перший вирок 48-річний чоловік отримав 13 грудня 2021, тоді колегія Кіцманського райсуду Чернівецької області призначила педофілу 10 років тюрми. Він з ним не погодився й подав апеляційну скаргу. Натомість в апеляційному суді покарання залишили незмінним.