У чернівецькій лікарні померла 81-жінка, яку вранці 22 лютого врятували від утоплення на місцевому озері. Про смерть літньої жінки ZAXID.NET повідомив заступник головлікаря Лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців Ігор Ілащук. За словами очевидців, вранці жінку помітили в озері у парку Жовтневий. Коли її вдалося витягти на берег, жінка була у напівсвідомому стані.

Інцидент трапився сьогодні, 22 лютого, пообіді. Як повідомив «ІА АСС» матрос-рятувальник Анатолій Гермаковський, чоловік перебував на рятувальному пості неподалік озера в Жовтневому парку, що на вулиці Південно-Кільцева. За його словами, до озера підійшла літня жінка. Вона залишила палицю на березі, а сама пішла у воду. Тоді чоловік кинувся рятувати жінку.

«У цей час на березі знаходився рибалка, який допоміг мені витягнути жінку. Я повернув її на бік, за правилами, і оскільки вона наковталась вже води, вона почала з неї виходити. Після цього жінка трішки відійшла, але до повноцінної свідомості не повернулася. На вигляд їй було приблизно 80 років. Я викликав одразу швидку», – розповів Анатолій Гермаковський.

Заступник Лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців Ігор Ілащук повідомив ZAXID.NET, що чернівчанка померла. ЇЇ намагались врятувати, однак до лікарні вона потрапила вже в стані клінічної смерті.

«Пацієнтку доправили до лікарні у вкрай важкому стані, вона перебувала у стані клінічної смерті. Проводились усі необхідні реанімаційні заходи, проте вони нічим не допомогли. Померла є мешканкою Чернівців, 1940 року народження. Наразі її тіло відправили на експертизу для встановлення причин смерті», – повідомив ZAXID.NET Ігор Ілащук.