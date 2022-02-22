Це вже третя ділянка у центрі міста, де забороняють паркуватись

У центрі Чернівців по вул. Ончула збоку від центру «Юність Буковини» відтепер заборонили зупинку і паркування автомобілів, там встановили знак «Зупинку заборонено». Відповідне рішення прийняла комісія з питань організації та безпеки дорожнього руху у вівторок, 22 лютого. Відтепер за паркування на цій ділянці штрафуватимуть від 340 до 680 грн.

«Відтепер на вул. Ончула з однієї сторони дороги встановили заборонний дорожній знак «Зупинку заборонено». Таке рішення прийняла спеціальна комісія з питань організації та безпеки дорожнього руху. На цій ділянці інспекторами з паркування будуть фіксуватися усі порушення в режимі фотофіксації із застосуванням відповідного штрафу», – йдеться у повідомленні управління порядку та благоустрою Чернівецької міськради.

Рішення про заборону паркування прийняли через скарги чернівчан, адже під час проведення в місті різноманітних святкових та масових заходів водії перегороджують рух навколо центру «Юність Буковини» й тролейбуси не можуть проїхати. Також багато автомобілів паркуються на «зелених зонах» біля центру. Відтепер за паркування на цій ділянці штрафуватимуть від 340 до 680 грн.

Відомо, що це вже третя ділянка в центрі міста, де забороняють паркуватись. Раніше по вул. Головній на відрізку дороги від вул. Кохановського до Центральної площі також встановили знак «Зупинку заборонено». Заборонили паркуватись й по вул. Шептицького.