Поліцейські спілкувалися з чоловіком англійською мовою і намагалися його заспокоїти

В Чернівцях патрульні поліцейські врятували іноземця від стрибка з сьомого поверху. Поки один з напарників заспокоював чоловіка, спілкуючись з ним англійською мовою, то інший зайшов у квартиру і силою затягнув його у середину.

Правоохоронці отримали виклик про те, що у будинку на вулиці Ентузіастів чоловік намагається вистрибнути через вікно балкона. Додзвонювач повідомив, що людина, яка хоче вчинити самогубство, іноземець і не розуміє української мови.

Двоє патрульних поліцейських розділилися, щоб врятувати чоловіка. Один з правоохоронців через вікно сусідньої квартири заспокоював громадянина іноземної держави, спілкуючись з ним англійською мовою. Поки він вів розмову з іноземцем, його напарник взяв ключі в господаря квартири, відчинив двері, тихо зайшов до приміщення і раптово схопив самогубця, щоб він не зміг вистрибнути.

«Завдяки оперативності й злагодженій роботі патрульних вдалося запобігти непоправному. Поки Юрій Волошенюк, з вікна сусідньої квартири, намагався переконати чоловіка не стрибати, патрульний Сергій Бужак силою затягнув громадянина в квартиру, чим завадив зробити йому фатальний крок», – повідомили середу, 28 червня, в патрульній поліції Буковини.

Правоохоронці заспокоїли чоловіка і передали його медикам бригади швидкої допомоги. Громадянина іноземної країни лікарі завезли в медзаклад, де він перебуватиме кілька днів. Працівники поліції з'ясовують причини, які змусили іноземця піти на самогубство.