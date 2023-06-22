Поліція з'ясовує, що штовхнуло чоловіка піти на такий крок

На Буковині 56-річний чернівчанин підпалив себе в лісі. Від отриманих опіків та травм чоловік помер на місці події. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження і внесення відомостей в ЄРДР.

За словами очевидців, перед тим як підпалити себе, буковинець облився бензином. «До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в лісі, неподалік дороги у с. Тарашани Чернівецького району 56-річний чернівчанин покінчив життя самогубством шляхом самопідпалу. На місце виїхала слідчо-оперативна група», — повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Національної поліції у Чернівецькій області.

Правоохоронці вилучили усі докази та опитали свідків, рідних та знайомих чоловіка. Тіло буковинця відправили на судово-медичну експертизу.

У відділі комунікації Національної поліції у Чернівецькій області також додали ZAXID.NET, що наразі вирішується питання про внесення цієї події в ЄРДР за ст. 115 (вбивство з приміткою «самогубство»). Правоохоронці з'ясовують всі обставини та мотиви вчинку 56-річного чоловіка.