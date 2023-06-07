Поліцеські порушили кримінальне провадження за статтею про вбивство

В селі Тереблече жінка повернулася додому і знайшла свого сина мертвим з вогнепальним пораненням. Правоохоронці попередньо підозрюють, що хлопець міг вчинити самогубство. Також слідчі опрацьовують версію, що до цього неповнолітнього хтось змусив.

Трагічний випадок трапився сьогодні, 7 червня, близько 14:50. До поліцейських зателефонували і повідомили, що родичі виявили в своєму будинку мертвого 13-річного хлопця. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та судмедексперти.

«На спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Тереблече мати виявила у будинку сина без ознак життя з ймовірним вогнепальним пораненням. Попередньо правоохоронці з’ясували, що дитина вчинила самогубство. За вказаною адресою поліцейські обстежили будинок та виявили тіло 13-річного жителя села Тереблече з вогнепальним пораненням», – повідомили в поліції Буковини.

З місця події поліцейські вилучили мисливську рушницю та інші речові докази, які направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наразі правоохоронці опитують можливих свідків та очевидців події, однокласників загиблого та з’ясовують причини, які могли спонукати хлопця до вчинення самогубства.

За фактом смерті неповнолітнього буковинця слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.