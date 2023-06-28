Дівчина стрибнула з даху дев'ятого поверху на вулиці Дружби Народів

У Луцьку загинула 19-річна дівчина, яка стрибнула з даху дев'ятиповерхівки. Медики намагались реанімувати постраждалу, але безрезультатно, травми виявились несумісними з життям.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, інцидент стався близько 18:00 у вівторок, 27 червня. На вулиці Дружби Народів 19-річна мешканка Луцька кинулась із даху дев'ятиповерхового будинку.

Близько години медики проводили реанімаційні заходи, однак це не дало результату, вона померла.

«Відомо, що напередодні дівчина вже намагалася скоїти самогубство, тоді їй завадили це зробити. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події», – зазначають у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».