Трагічний інцидент стався в одній із багатоповерхівок Новояворівська

У четвер, 22 червня, у місті Новояворівськ на Львівщині 64-річний чоловік випав з балкона дев’ятого поверху та загинув.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, 64-річний мешканець Новояворівська випав з загального балкона на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. У результаті падіння з висоти він загинув на місці.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини трагічного інциденту.