Кістки передадуть кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеографії Чернівецького національного університету

Житель Буковини намагався вивезти за кордон колекцію викопних решток прадавніх тварин. Однак на кордоні його затримали, а Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав місцевого жителя винним у замаху на контрабанду культурних цінностей і конфіскував рештки тварин.

Згідно з інформацією, яку оприлюднили у вироку суду від 9 травня, чоловік постійно надавав послуги з перевезення приватних посилок та пакунків з України за кордон. Напередодні чергової такої поїздки до нього звернулися клієнти і попросили перевезти в Велику Британію чималу посилку.

«Наприкінці грудня 2022 року підозрюваний отримав через Facebook замовлення про доставку з України до Королівства Великої Британії 158 фрагментів викопних решток прадавніх тварин. Пізніше йому додому привезли 35 непрозорих пакунків, заклеєних клейкою стрічкою», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду.

У пакунках були викопані під час різних археологічних розкопок кістки мамонта, бізона степового, бика, оленя та коня. Правоохоронці встановили, що перевізник знав, що доправити до Великої Британії він повинен саме предмети музейного значення, знайдені під час розкопок.

Пакунки з кістками він передав найманому водієві, який в той час мав здійснити рейс до Великої Британії. Однак увечері 9 січня 2023 року автомобіль затримали на українсько-румунському кордоні на пункті пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» в Чернівецькій області. Під час огляду вантажного відсіку мікроавтобуса митники знайшли пакунки з кістками.

Правоохоронці передали знайдені рештки на дослідження. Державний експерт запевнив, що колекція кісток є предметом наукового і музейного значення та не може бути вивезена з території України.

«Суд визнав винним чоловіка в скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 грн з конфіскацією вилученої колекції із 158-и об'єктів, які є предметами наукового і музейного значення та належать до культурних цінностей», – йдеться у вироку суду.

У підготовчому судовому засіданні між обвинуваченим та правоохоронними органами було затверджено угоду про визнання винуватості. А колекцію кісток суд постановив конфіскувати і передати кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.