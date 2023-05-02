Підвалини використовували для торгівлі на площі Ринок

На площі Ринок в історичному містечку Добромиль на Львівщині під час ремонтних робіт утворилося провалля, яке відкрило давні торгові пивниці XVII-XVIII ст. Їх дослідив археолог, далі знахідку законсервують, а у майбутньому можуть відкрити для огляду.

Голова Добромильської громади Петро Куляс пояснив ZAXID.NET, що міська рада вирішила замінити погане асфальтне покриття довкола центральної площі. А під час робіт натрапили на давні підвалини.

«Це, імовірно, підвал єврейської кам’яниці XVIII ст., який не зберігся. Або спеціальний підвал, в якому колись зберігали крам, яким торгували на Ринку. Таких підвалів у Добромилі багато», – зазначив мер.

Неподалік цього місця раніше вже виникали провалля, зокрема, коли будували церкву св. Андрія.

На історичні підвалини натрапили під час дорожніх ремонтних робіт (фото Андрія Салюка)

За висновками археолога, який досліджував об’єкт, виявлено елементи різночасових періодів.

«Вдалося зафіксувати ширину 4,8 м, висоту 2,4 м та окремі особливості цегляного приміщення передпоріжжя, виявити з нього прохід у старіше, муроване з каменю. Можна констатувати локалізацію на площі Ринок різночасового комплексу передпоріж, який функціонував і розвивався впродовж ранньомодерного, а можливо й пізньосередньовічного періодів розвитку міста. Це рідкісні пам’ятки архітектурно-археологічної спадщини історичних міст Європи», – зазначено у висновку старшого наукового співробітника Інституту українознавства НАН України археолога Юрія Лукомського.

Голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Андрій Салюк зазначив ZAXID.NET, що це дуже цікавий об’єкт, вартий того, щоб його зберегти і дослідити.

«Це такі самі передпоріжжя, як і у Львові на площі Ринок. На Ринку відбувалися ярмарки і торги. І такі пивниці використовували як торгові площі – там були місця для зберігання краму і відбувалася сама торгівля. Наприклад, львівська площа Ринок первісно була нижча від теперішнього рівня на півтора метра, тому з Ринку до хідників були сходи догори, а в пивниці – вниз. Зараз львівські пивниці використовуються як ресторани чи музейні приміщення», – пояснив Андрій Салюк.

Археолог виявив цеглу і камінь, з якого будували пивниці (фото Андрія Салюка)

Повноцінно дослідити пивниці не було можливості, бо вони завалені будівельним сміттям. Фахівці рекомендували міськраді Добромиля законсервувати знахідку, а в майбутньому її можна буде детальніше обстежити і відкрити повноцінно, відновивши склепіння.