У Чернівцях військкомат готує проведення перевірок на місцевих підприємства для звірки з даними про військовозобов’язаних працівників. Керівників фірм якнайшвидше просять надати дані про співробітників, які мають бути мобілізовані до війська.

Про необхідність надання інформації про військовозобов’язаних працівників чернівецьких підприємств у середу, 20 квітня, повідомила прес-служба Чернівецького обласного центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі закликали підприємців надати дані про співробітників, які підлягають мобілізації.

«Наголошуємо на дотриманні законодавчих норм щодо ведення військового обліку. Зокрема, на необхідності в найкоротший термін здійснити звірки з центрами комплектування та соціально підтримки з метою уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаних, резервістів та призовників», – зазначають у військкоматі.

Також у прес-службі Чернівецького центру комплектування додають, що військові проводитимуть позапланова перевірки на підприємствах для виявлення інформації про військовозобов’язаних.