Організатор оцінював свої послуги у середньому у дві тисячі доларів. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання авансу

Працівники ДБР заблокували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У Львові слідчі затримали організатора схеми, який брав за свої «послуги» 2100 доларів. Про це 9 квітня повідомило ДБР.

У Львові ДБР спільно з СБУ затримала чоловіка, який обіцяв за винагороду допомогти переправити за кордон чоловіка призовного віку. Як встановили слідчі, це був лише один з епізодів «допомоги» замовникам перетнути кордон з підробленими документами про непридатність до військової служби.

Організатор оцінював свої послуги у середньому у дві тисячі доларів. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання авансу від жінки, якій він пообіцяв переправити через кордон 20-річного хлопця.

За даними СБУ, організатором схеми є 23-річний мешканець Львівщини. Його затримали після отримання 32 тис. грн авансу.

Прокуратура Львівщини додає, що він організував схему незаконного переправлення призовників через кордон при сприянні службових осіб одного із митних постів Львівської митниці.

Організатору схеми вже повідомлено про підозру в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави- 198 тис. грн.

Нагадаємо, що на час воєнного стану українським чоловікам віком 18 – 60 років заборонено виїздити за межі країни.

Попри це українські чоловіки наважуються на нелегальний перетин кордону. Їх затримують поза пунктами пропуску, або ж вони намагаються перетнути кордон, проявивши креатив. Наприклад, щоб втекти у Молдову, чоловік заховався у бейбі-боксі, інший українець видавав з себе жінку, щоб виїхати у Румунію.