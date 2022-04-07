Поліцейські встановили членів злочинної групи, один з яких є волонтером

Київські правоохоронці викрили схему втечі чоловіків призовного віку за кордон. За таку «послугу» в воєнний час вони платили по 30 тис. грн. Про це поліція Києва повідомила 7 квітня.

За даними правоохоронців, зловмисники розмістили оголошення про можливість переправити за кордон чоловіків призовного віку в інтернеті, вартість такої «послуги» становить 30 тис. грн. Під час телефонної розмови вони просили перерахувати передплату у розмірі 50% від суми, надіслати фотокопію паспорта та військового квитка.

Поліцейські встановили членів злочинної групи, один з яких є волонтером.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на час воєнного стану українським чоловікам віком 18 – 60 років заборонено виїздити за межі країни.

Попри це українські чоловіки наважуються на нелегальний перетин кордону. Їх затримують поза пунктами пропуску, або ж вони намагаються перетнути кордон, проявивши креатив. Наприклад, щоб втекти у Молдову, чоловік заховався у бейбі-боксі, інший українець видавав з себе жінку, щоб виїхати у Румунію.