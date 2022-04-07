Поліцейські викрили схему втечі ухилянтів за кордон
Чоловіки призовного віку платили по 30 тис. грн, щоб виїхати за кордон
Київські правоохоронці викрили схему втечі чоловіків призовного віку за кордон. За таку «послугу» в воєнний час вони платили по 30 тис. грн. Про це поліція Києва повідомила 7 квітня.
За даними правоохоронців, зловмисники розмістили оголошення про можливість переправити за кордон чоловіків призовного віку в інтернеті, вартість такої «послуги» становить 30 тис. грн. Під час телефонної розмови вони просили перерахувати передплату у розмірі 50% від суми, надіслати фотокопію паспорта та військового квитка.
Поліцейські встановили членів злочинної групи, один з яких є волонтером.
Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на час воєнного стану українським чоловікам віком 18 – 60 років заборонено виїздити за межі країни.
Попри це українські чоловіки наважуються на нелегальний перетин кордону. Їх затримують поза пунктами пропуску, або ж вони намагаються перетнути кордон, проявивши креатив. Наприклад, щоб втекти у Молдову, чоловік заховався у бейбі-боксі, інший українець видавав з себе жінку, щоб виїхати у Румунію.