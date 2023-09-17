Червоний Хрест офіційно підтвердив статус полоненого РФ міського голови Херсона Колихаєва

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на сина Колихаєва.

Статус полоненого мера офіційно підтвердили 13 вересня.

«Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», – зазначив Святослав Колихаєв.

Нагадаємо, 25 квітня 2022 року російські військові захопили будівлю Херсонської міської ради. 26 квітня 2022 року Колихаєв звернувся до Офісу Президента з приводу незаконного призначення окупаційної влади. 5 травня 2022 року Колихаєв повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно.

28 червня 2022 року російські військові Ігоря Колихаєва. З 7 липня 2022 року повноваження Херсонського міського голови тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова. 2 березня 2023 року Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.