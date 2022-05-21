Водій-одесит та троє його пасажирів-львів'ян потрапили в лікарню

20 травня у селі Наварія на трасі Львів – Пустомити – Меденичі у ДТП потрапили легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей – водій та три пасажири легковика.

Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася близько 18:15.

«Водій автомобіля Mercedes-Benz, 61-річний мешканець Львівського району, здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo під керуванням 32-річного жителя Одеси», – вказано у повідомленні поліції.

Четверо людей отримали травми, їх доставили в лікарню. Це водій та троє пасажирів Daewoo: 72-річна жінка та двоє чоловіків віком по 65 років, усі львів’яни.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.