Четверо людей постраждали внаслідок зіткнення легковика та буса в Наварії
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20 травня у селі Наварія на трасі Львів – Пустомити – Меденичі у ДТП потрапили легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей – водій та три пасажири легковика.
Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася близько 18:15.
«Водій автомобіля Mercedes-Benz, 61-річний мешканець Львівського району, здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo під керуванням 32-річного жителя Одеси», – вказано у повідомленні поліції.
Четверо людей отримали травми, їх доставили в лікарню. Це водій та троє пасажирів Daewoo: 72-річна жінка та двоє чоловіків віком по 65 років, усі львів’яни.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.