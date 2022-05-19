Водій Opel не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся

У середу, 18 травня, на трасі Київ-Чоп на Львівщині трапилась смертельна аварія. 45-річний водій перекинув свій автомобіль та від отриманих травм загинув. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія трапилась на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Верхнє, що на Самбірщині. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel, 45-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відділення поліції №2 Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.