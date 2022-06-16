Росіяни в ніч на 16 червня завдали ракетного удару по Сумській області, внаслідок якого загинули четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинули четверо людей, щонайменше шестеро поранених. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі», – написав він у Telegram вранці в четвер.

Крім того, Близько 05:00 по Краснопільській громаді росіяни завдали ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів, зафіксовано 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформації про постраждалих та руйнування поки немає.

Нагадаємо, 15 червня в Сумській області від підриву автомобіля на російській міні загинули троє людей, ще одна людина того ж дня загинула внаслідок ракетного удару по околицях Глухова Сумської області.

Сумщину звільнили від росіян у квітні, але вони продовжують щоденно обстрілювати область зі своєї території. Найбільше від цих обстрілів страждають прикордонні населені пункти.

Таким чином, за час повномасштабного російського вторгнення на Сумщині вже загинули щонайменше 143 людини.