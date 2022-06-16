У Сумській області на російській міні підірвався автомобіль з чотирма людьми, троє з них загинули, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один – поранений. Наразі перебуває в лікарні», – заявив Живицький увечері 15 червня.

Крім того, за його словами, ще одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу з російських гелікоптерів околиць Глухова увечері. За словами голови ОВА, російські війська випустили п’ять ракет. Шестеро людей отримали поранення, інфраструктура зазнала пошкоджень.

Також росіяни здійснили поодинокі обстріли Есманьської і Білопільської громад.