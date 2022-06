Російська ракета влучила у продовольчий потяг на сході України та повністю розтрощила один із вагонів. Потяг перевозив продукти від НКО World Central Kitchen – неприбуткової неурядової організації, яка займається забезпеченням їжею після стихійних лих. Ніхто із людей не постраждав. Про це у Twitter повідомив засновник World Central Kitchen іспанець Хосе Андрес.

«На щастя, ніхто не постраждав… але зараз вони сильно б’ють по інфраструктурі поїздів. Від удару повністю втрачений один вагон їжі, інші врятовані», – повідомив Андрес.

Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg