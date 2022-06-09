Декларація передбачає гуманітарну підтримку та культурну співпрацю з Україною

Представники чотирьох європейських міст – Любліна (Польща), Нансі (Франція), Мюнстера та Карлсруе (Німеччина) підписали декларацію про співпрацю з українськими містами для підтримки їхніх мешканців. Декларація чітко засуджує агресію Росії проти суверенної України, підтримує прагнення України до членства в Європейському Союзі. Підписання документа відбулося 7 червня у Коронному трибуналі Любліна, повідомляє міська рада Любліна.

Це був підсумок триденної зустрічі мерів у формулі Веймарського трикутника. Метою декларації є встановлення нових або посилення існуючих контактів з українськими містами. Учасники зустрічі обговорили можливість спільної діяльності для підтримки України у відбудові після війни та різні сфери співпраці, наприклад, у межах програми Люблін – Європейська столиця молоді 2023. Представники міст-партнерів обговорили вивчення французької мови для українських біженців, що живуть у Любліні, відвідування спеціального освітнього центру для дітей та молоді з інвалідністю, а також культурні зустрічі.

«У декларації ми чітко засуджуємо агресію Росії щодо суверенної України, висловлюємо захоплення наполегливістю її захисників і наше бажання підтримувати на рівні європейських міст прагнення України до членства в Європейському Союзі. Метою декларації є також встановлення нових або посилення існуючих контактів з українськими містами, щоб сприяти їх післявоєнній відбудові», – зазначив мер Любліна Кшиштоф Жук.

Люблін є містом-партнером Львова. Від початку війни польські колеги підтримали українців, активно почали помагати з гуманітарною та іншою допомогою, приймати біженців.

Французьке місто Нансі є партнером Любліна. Воно також у березні організувало пряме гуманітарне перевезення ліків та медматеріалів до Львова. Ще один вантаж із гуманітарною допомогою для біженців Нансі відправила до Любліна. А також надало 50 тис. євро на допомогу громадянам України та прийняла понад 100 біженців, які проживають у Любліні. Нансі запросило до цієї ініціативи Карлсруе – свого німецького міста-партнера, яке також долучилося до організації гуманітарної допомоги Україні.

Ще два німецькі міста- партнери долучив до співпраці Люблін – Дельменхорст та Мюнстер. Мешканці Мюнстера зібрали 200 тис. євро і передали до Любліна, а також відправили понад десяток конвоїв з гуманітарною допомогою. Мюнстер також заявив про готовність прийняти українських громадян, які втікають від війни.