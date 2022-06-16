Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство, повіддомило обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство», – сказано в повідомленні про ракетний удар, який росіяни завдали увечері 15 червня.

За інформацією рятувальників, знищено будівлю, де відбувалося виробництво. На місці події сталася пожежа, там працювали рятувальники, вони також почали розбирати завали. За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

Додамо, що Увечері 14 червня росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» житлові будинки міста Апостолове Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули четверо цивільних.