В ДТП загинув водій Daewoo і його троє пасажирів

Вранці у понеділок, 24 січня, в Київській області сталася ДТП, у якій загинули четверо людей. Усі загиблі їхали в легковику, який в’їхав у вантажівку.

За інформацією поліції, ДТП сталася в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі «Київ-Одеса». 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою Мercedes-Benz, яка стояла на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля і його троє пасажирів загинули на місці. Поліцейські встановлюють, що могло стати причиною аварії.