Четверо людей загинули у зіткненні легковика з вантажівкою на Київщині
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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В ДТП загинув водій Daewoo і його троє пасажирів
Вранці у понеділок, 24 січня, в Київській області сталася ДТП, у якій загинули четверо людей. Усі загиблі їхали в легковику, який в’їхав у вантажівку.
За інформацією поліції, ДТП сталася в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі «Київ-Одеса». 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою Мercedes-Benz, яка стояла на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля і його троє пасажирів загинули на місці. Поліцейські встановлюють, що могло стати причиною аварії.
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