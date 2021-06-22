Російські гібридні сили зазнали втрат у понеділок, 21 червня, в районі селища Лозове Донецької області через підриви на власних мінах, повідомив начальник прес-служби операції Об’єднаних сил Віталій Саранцев у коментарі «Радіо Свобода». Напередодні так звана «народна міліція ДНР» звинуватила у загибелі бойовиків українських військових.

«Група осіб з числа незаконних збройних формувань Російської Федерації намагалася здійснити переміщення між власними позиціями і потрапила на свої ж мінні загородження. Внаслідок цього відбувся вибух, і ця група зазнала втрат загиблими і пораненими. Для того, щоб їх евакуювати, висунулася друга група – і так само потрапила на власне мінне поле», – уточнив Саранцев у вівторок, 22 червня.

За його словами, вибухи сталися через те, що гібридні сили Росії хаотично мінують непідконтрольні Україні території як протипіхотними мінами, так і засобами дистанційного мінування.

21 червня «народна міліція ДНР» звинуватила Україну в мінометному обстрілі району Лозового. Там заявили про чотирьох загиблих і п’ятьох поранених бойовиків.

Коментуючи такі звинувачення терористів, речник штабу ООС наголосив, що українські бійці дотримуються режиму тиші і не ведуть вогонь у бік російських гібридних сил.