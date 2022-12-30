Обробка врожаю пестицидами

Населення планети зростає, відтак з кожним роком людству необхідно все більше їжі. Водночас значна частина врожаїв через шкідників чи зовнішні фактори. Аби запобігти цьому, фермери застосовують пестициди та мінеральні добрива.

Саме ці речовини відіграють величезну роль у збереженні харчових продуктів, а також відповідають за красивий вигляд овочів і фруктів на полицях торгових мереж. Утім, поняття «пестициди» досі асоціюється із ризиками для здоров'я.

Як насправді сьогодні регулюється оброблення продуктів пестицидами та чому не варто їх остерігатися, розповіла менеджерка з технічної підтримки ключових клієнтів напрямку спеціальних культур BASF Ірина Кудибіна.

Ірина Кудибіна спростувала міфи про пестициди

Безпека харчів на полицях магазину є пріоритетом для фермерських господарств

Насамперед варто розуміти, що основними постачальниками продуктів у великі супермаркети є фермерські господарства. Саме вони несуть відповідальність за якість доставлених та реалізованих товарів.

Жодне господарство не буде ризикувати іміджем, використовуючи несертифіковані засоби захисту рослин. Натомість усі постачальники дбають про безпеку своєї продукції. Тому у кошик покупця потрапляють товари, що пройшли довгу процедуру засвідчення якості.

Постачальники дбають про доставлену продукцію у супермаркети

Хімічна галузь не стоїть на місці

Хімічна промисловість розвивається з року в рік. Тож овочі та фрукти, вирощені із застосуванням сучасних пестицидів, є безпечнішими, ніж ті, які пропонували покупцям 10 – 20 років тому.

Це пояснюють, зокрема, фактом, що на заміну пестицидам з гіршим еколого-токсикологічним профілем приходять значно безпечніші речовини для довкілля та кінцевого споживача продукту.

Сучасні пестициди є безпечними для довкілля, фермерів та споживача

Кожен засіб захисту, якими обробляються рослини, отримав відповідний сертифікат

Перш ніж новий засіб захисту рослин потрапить на ринок, компанія-виробник ретельно і прискіпливо вивчає його ефект, а також потенційну небезпеку для здоров’я та життя людини, тварин, птахів, ентомофауни та довкілля в цілому.

Важливо, що сертифікат реєстрації засобів захисту сільськогосподарських культур надається лише тоді, коли препарат є безпечним як для навколишнього середовища, так і для людини. До процесу оцінки долучаються і державні установи, одним з яких є Міністерство охорони здоров’я. Відомства повинні вивчити, чи будуть мінімальні дози речовини загрожувати здоров’ю людини, а також встановити максимальні межі залишків пестицидів.

Кожна культура рослин має свій допустимий рівень залишків. До слова, в різних країнах світу встановлюється свій максимальний показник для окремої діючої речовини.

Встановлені рівні зазвичай значно нижчі, ніж ті, що можуть викликати хоча б мінімальні загрози для людини. Більш того, визначаючи межі, враховують широку вибірку, зокрема немовлят, дітей та вагітних жінок. Тому оброблені продукти безпечні для всіх категорій населення.

У світі сформувалася «культура» роботи з пестицидами

Обробка пестицидами не впливає на властивості плоду

Наразі у світі діє здорове розуміння ризиків, під час застосування пестицидів в полі. Тому засоби захисту рослин у великих господарствах використовуються лише при крайній потребі, тобто тільки у випадках, коли є реальна загроза втратити увесь врожай.

Компанія-виробник завжди вказує на етикетці препаратів періоди очікування до збору врожаю з моменту внесення пестициду. І при дотриманні цих часових рамок рівень залишків на продуктах буде або нульовим, або мінімальним.

BASF: як лідер українського ринку дбає про безпеку покупців

Одним із лідерів ринку України з продажу пестицидів та синтезу інноваційних хімічних молекул для майбутніх засобів збереження рослин є компанія BASF.

Питання безпеки використання ЗЗР є пріоритетним для виробника, тож тут серйозно підходять до проблем споживачів та постійно оптимізовують засоби захисту сільськогосподарських культур. Таким чином компанія забезпечує споживачам безпечну та якісну їжу. Крім цього, BASF зацікавлена у покращенні поінформованості споживачів у всіх нюансах галузі. З цією метою компанія проводить освітні заходи, з якими можна ознайомитися онлайн.

Також щорічно проводиться відбір зразків вирощеної рослинної продукції на визначення реальних рівнів залишків діючих речовин в умовах виробництва. Так, вже протягом кількох років компанія презентує залишкові рівні боскаліду та піраклостробіну в яблуках після застосування фунгіциду Белліс.

Співробітники компанії BASF відбирають зразки для аналізу. Всі вони ретельно аналізуються в європейській мережевій лабораторії Eurofins, а протоколи досліджень надаються в господарства.

Залишкова кількість діючих речовин у врожаї 2021 року: дані дослідження / Фото BASF

У рамках нового дослідження було проаналізовано 10 зразків яблук за 2021 – 2022 роки. Отримані результати показали, що кількість боскаліду та піраклостробіну не перевищує максимально допустимий рівень – 2 мг/кг та 0,5 мг/кг відповідно.

Водночас лабораторний аналіз засвідчив, що більшість зразків яблук взагалі не містили мінімальної кількості залишків діючих речовин. В окремих випадках спостерігалась залишкова кількість в межах допустимих норм 0,03 – 0,071 мг/кг боскаліду та 0,019-0,038 мг/кг піраклостробіну.

Залишкова кількість діючих речовин у врожаї 2022 року: дані дослідження / Фото BASF

Тож дослідження довели, що Белліс – фунгіцид з високою ефективністю в контролі широкого спектра патогенів, який забезпечує тривалий період захисту плодів. Його перевага – у безпечному токсикологічному профілі, який відповідає встановленим нормам.

Використання Белліс допомагає садівникам вплинути на фітосанітарний стан плодів яблуні, які заготовлюються для тривалого зберігання, без ризику перевищити допустимі рівні залишків пестицидів у плодах.

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