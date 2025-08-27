Через регулярне тертя колір пластику може тьмяніти

Багато хто використовує звичайний туалетний папір для очищення сидіння унітаза, коли він забруднюється. Але це справді не найкраща ідея. УНІАН розповідає, чому не варто витирати сидіння унітаза туалетним папером.

Чим мити унітаз категорично заборонено?

Якщо ви побачили несуттєві плями на пластику, то недовго думаючи, ви візьмете туалетний папір, щоб впоратись з плямою. Проте так робити категорично не рекомендується з однієї простої причини.

Сидіння унітазів робляться з пластику, який досить стійкий до хімічного впливу різних мийних засобів. Але якщо постійно витирати пластикове сидіння туалетним папером, то на ньому з’являтимуться дрібні подряпини. Спочатку ви їх не побачите, але з часом у ці тріщинки почнуть потрапляти пил, бруд та бактерії. А подряпини з часом почнуть ставати більшими та глибшими.

Окрім цього, через регулярне тертя колір пластику може тьмяніти, втрачаючи блиск та гладкість. Тому для очищення сидіння унітаза краще використовувати мікрофіброві ганчірки або губки.